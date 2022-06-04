Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin yenidoğan bebekleri zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getirdi. Doğumdan iki gün sonra hastanede taburcu edilen Leyla'nın rahatsızlandığı ve birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

HS Magazin isimli Instagram sayfasında yer alan habere göre; İmirzalıooğlu'nun kızları, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle pazartesi günü hastanede tedavi görüyor. Maslak'taki özel bir hastanede yatan çiftin bebekleri, iki gün sonra taburcu edilecek. Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı" dedi.

SİNEM KOBAL DA ORTA KULAK İLTİHABI OLMUŞTU

Doğum sonrası hastaneden taburcu olan Sinem Kobal, ilk açıklamasında orta kulak iltihabına yakalandığını söyleyerek "Doğumdan önce başladı, tedavim yapıldı. Bu durumdan dolayı da biraz yorgunum. Doğumum çok güzel geçti. Normal doğum oldu, keyifle kızımıza kavuştuk" demişti.