Kenan İmirzalıoğlu'nun el hareketine dikkat! Yarışmacı, cevabı içerisinde olan soruyu bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster'de "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusuna 25 cevabını veren yarışmacı elendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da iki eliyle 5 işareti yaparak yarışmadan elenen yarışmacıya doğru cevabın aslında sorunun içerisinde olduğu belirtti.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümüne Dilara Tayfun isimli yarışmacı damga vurdu.

CEVAP SORUNUN İÇİNDEYDİ

5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar takılmadan gelen yarışmacıya son olarak "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusu yöneltildi. Soru karşısında bir süre düşünen yarışmacı cevabı içerisinde gizli olan soruya 25 kuruş cevabı verdi. Oysa doğru cevap 5 kuruştu.

İMİRZALIOĞLU ELİYLE 5 İŞARETİ YAPTI

"Soruyu doğru okuduğundan emin misin Dilara?" diyen soran İmirzalıoğlu da iki eliyle 5 işareti yaparakyarışmadan elenen yarışmacıya doğru cevabın aslında sorunun içerisinde olduğu belirtti.