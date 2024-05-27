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Kenan Doğulu İzmir ve Bursa'da unutulmaz bir gece yaşattı

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Kenan Doğulu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alarak müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

30 yılı aşkın müzik kariyerinde sayısız hit parçaya imza atan Kenan Doğulu, Türkiye'nin dört bir yanında müzik tutkunlarının en sevdiği şarkıları seslendirmeye devam ediyor.

Yazın enerjisini sahne şovları ve danslarıyla doruğa çıkaran müzisyen, yıllardır dillerden düşmeyen bestelerini İzmirliler ve Bursalılar için seslendirdi.

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Doğulu, aralarında "Bumaya", "Aklım Karıştı" ve "Ben Güzelden Anlarım"ın da yer aldığı geniş repertuarı ve her seferinde kendine hayran bırakan enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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