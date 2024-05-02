Keçi Çobanı Şiir ve Müzik Yeteneğiyle Dikkat Çekiyor

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Çağırgan Mahallesi'nde yaşayan keçi çobanı Mustafa Soyuçok, hayvanlarını otlatırken şiir yazıyor, türkü ve ilahi besteliyor.

Çevresinde "Aşık Musa" olarak bilinen Musa Soyuçok, Tavas ilçesinin Çağırgan Mahallesi'nde yaşıyor. Keçi çobanlığı yapan Soyuçok, keçilerinin ardında gezerken şiir yazıyor. Yazması kadar yanık sesiyle de beğeni toplayan Soyuçok, türkü ve ilahiler besteliyor. Müzik ve edebiyata düşkünlüğüyle bilinen Aşık Kusa'nın bilgisayar kullanmayı bilmemesine rağmen 4 tane da basılmış kitabı bulunuyor.

Keçi çobanlığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Musa Soyuçok, geleneksel türküler ve aşıklık geleneğine uygun şiirler kaleme alıyor. Onun eserlerini dinleyenler, derin bir hayranlıkla ona bakıyorlar. Ayrıca ilahi türünde eserler de yazan Soyuçok, bu alanda da kendine has bir tarz oluşturuyor. Onun üretkenliği ve tutkusu, sadece sanat dünyasında değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde büyük ilgi uyandırıyor. Aşık Musa Soyuçok, keçileriyle birlikte doğanın içinde dolaşırken, aslında yaşadığı coğrafyanın ruhunu da dile getiriyor. - DENİZLİ