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Kaya Çilingiroğlu, 25 yaş küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

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Son dönemlerde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam Yeniköy'de yeni sevgilisiyle görüntülendi. Çilingiroğlu, muhabirleri görünce saklanan kız arkadaşı için "Belki ailesi istemiyordur" dedi.

Hülya Avşar'dan 2005'te, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

"ERBİL'İN ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ"

Geçen aylarda kızı Zehra'dan (26) bile küçük sevgilisiyle yakalanan Çilingiroğlu, bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.

Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kaya Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı. 60 yaşındaki Çilingiroğlu'nun sevgilisi bu sefer de 35 yaşında. Önceki akşam genç sevgilisiyle Yeniköy'de görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, saklanan kız arkadaşı için "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" dedi.

Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

Kaya Çilingiroğlu, 25 yaş küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

62 yaşındaki Ali Ağaoğlu'nun eşi 24 yaşında, 68 yaşında ki Aziz Yıldırım'ın eşi 28 yaşında, 67 yaşındaki M.Ali Erbil'in sevgilisi 22 yaşında, 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi 35 yaşında. Sevgilim yok diye üzülmeyin erkekler, belki sevgiliniz daha doğmamıştır.

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Size ne , bize ne ...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

60 tan sonra, bağın dikilmişi, evin yapılmışı, kadının edilmişi alınır .. ))

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıtolgn:

YA SIZE NE AMG

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
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