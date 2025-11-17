Haberler

Katy Perry–Trudeau aşkına eski eşten ilk yorum

Katy Perry–Trudeau aşkına eski eşten ilk yorum
Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Grégoire, Trudeau ve pop yıldızı Katy Perry'nin ilişkisine dair duygularını ilk kez açıkladı. 18 yıllık evliliklerinin 2023'te sona ermesinin ardından yaşadığı duygu yoğunluğunu ve eski eşiyle Perry'nin ilişkisinin yarattığı 'gürültü'yle nasıl başa çıktığını anlatan Grégoire, çocukları için Trudeau ile uyum içinde olduklarını belirtti.

  • Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Grégoire, Trudeau ile Katy Perry'nin ilişkisi hakkında kamuoyu baskısıyla baş etmek için 'gürültü yerine müziği dinlemeyi tercih ettiğini' ifade etti.
  • Sophie Grégoire ve Justin Trudeau, üç çocukları için ayrı hayatlarına rağmen tek bir aile hayatı sürdürdüklerini belirtti.
  • Justin Trudeau ve Katy Perry, 25 Ekim'de Paris'teki Crazy Horse kabare kulübünden el ele ayrılırken görüntülendi.

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Grégoire, uzun süredir magazinin gündeminde yer alan Trudeau– Katy Perry ilişkisine dair sessizliğini bozdu. "Arlene Is Alone" podcast'ine katılan Grégoire, 18 yıllık evliliklerinin 2023'te sona ermesinin ardından yaşadığı duygusal süreç ve yeni ilişkinin kamuoyunda yarattığı yankılar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"GÜRÜLTÜ YERİNE MÜZİĞİ DİNLİYORUM"

Grégoire, sunucu Arlene Dickinson'ın bu ilişki etrafındaki kamuoyu baskısıyla nasıl baş ettiğini sorması üzerine şunları söyledi: "Hepimiz insanız ve olaylar bizi etkiler. Olaylara nasıl tepki vereceğiniz sizin kararınız. Gürültü yerine müziği dinlemeyi tercih ediyorum."

Kamuoyundaki yorumların zaman zaman tetikleyici olabileceğini kabul eden Grégoire, kimliğini ve duruşunu korumaya odaklandığını vurguladı: "Bu, duygularım olmadığı anlamına gelmiyor. Ağlamıyorum, çığlık atmıyorum, gülmüyorum… Hayır! Hepsi var. Ama ne yapacağım benim kararım."

"AYRIYIZ HALA TEK BİR AİLE HAYATIMIZ VAR"

Her şeye rağmen, üç çocukları Xavier (18), Ella-Grace (16) ve Hadrien (11) için Trudeau ile uyum içinde olduklarını belirten Grégoire, aile birliğinin önemine vurgu yaptı: "Ayrı hayatlarımız var ama tek bir aile hayatımız var. Yaşamak her zaman kolay değil ama çok yetişkince bir şey."

TRUDEAU VE PERRY EL ELE

Justin Trudeau ve Katy Perry, 25 Ekim'de Paris'teki ünlü kabare kulübü Crazy Horse'tan ayrılırken ilk kez el ele görüntülendi. Perry'nin 41. doğum günü için şehirde oldukları ve birlikte gösteri izledikleri bildirildi.

Temmuz ayında Montréal'de birlikte yemek yerken görülen ikilinin ilişkisi o günden beri uluslararası magazinin gündeminde.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
