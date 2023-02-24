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Kate Winslet... DEPREMZEDELERE YARDIM ÇAĞRISI!

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Kate Winslet... DEPREMZEDELERE YARDIM ÇAĞRISI!

Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre ödüllü Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası harekete geçti. Dünyaca ünlü İngiliz aktris, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin" diyerek, bağış çağrısı yaptı.

Dünyaca ünlü isimler de yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedeler için kolları sıvadı. Afet bölgesine dikkat çeken isimlerden biri de Oscar ödüllü Kate Winslet oldu.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Türkiye'yi yasa boğan depremlere kayıtsız kalmayan İngiliz oyuncu, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı video mesaj ile depremzedeler için yardım istedi.

"LÜTFEN NE KADAR VEREBİLİYORSANIZ VERİN"

Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu dile getiren Kate Winslet,, İngiltere merkezli 'Choose Love' kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısında bulundu.

Choose Love'ın, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını belirten Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin.

Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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