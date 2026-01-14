Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli olmak için uygun donör bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'ı meslektaşları yalnız bırakmadı. Özkan'ın uzun süre oynadığı Geniş Aile dizisinden rol arkadaşları ünlü ismi hasta yatağında ziyaret etti.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Organ nakli için uygun donör bekleyen Özkan'ı, ailesi ve meslektaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

GENİŞ AİLE'DEN DOSTLARI ZİYARET ETTİ

Özkan'ın 2009-2011 yılları arasında rol aldığı Geniş Aile dizisinden ekip arkadaşları da ünlü oyuncuyu hasta yatağında ziyaret ederek moral verdi. Bu ziyaret, Özkan için hem duygusal hem de motivasyon açısından büyük destek sağladı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

Ziyarette Bülend Çolak, Bihter Dinçer ve Fırat Tanış yer alırken, eski ekip arkadaşları moral destekleriyle Özkan'a güç verdi. Unutulmadığını gören ünlü oyuncu da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geniş Aile, D Productions imzası taşıyan, 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, ardından Star TV'de yayımlanan Türk yapımı bir komedi ve aile dizisiydi. Dizi, geniş ailelerin günlük yaşamını ve komik olaylarını ekranlara taşırken, samimi ve eğlenceli anlatımıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.