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Kanye West, otizm teşhisi aldığını duyurdu: Kontrolü kaybettiğimi hissediyorum

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Dünya çapında ünlü rapçi Kanye West, otizm teşhisi konduğunu ancak şu anda herhangi bir ilaç kullanmadığını "Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer" sözleriyle açıkladı.

Eşi Bianca Censori ile geçtiğimiz günlerde Grammy'ye katılan ve Censori'nin çıplak görüntüsüyle gündemden düşmeyen rapçi Kanye West, otizm teşhisi aldığını söyledi.

Kanye West'e, 2016 yılında bipolar bozukluk teşhisi konmuştu. West, yakın zaman önceyse eşi Bianca Censori'nin teşvikiyle bir doktora gittiğini ve burada farklı bir teşhis aldığını söyledi.

The Download adlı podcast'te konuşan West, eşi Bianca'nın kendisini bir doktora götürdüğünü söyleyerek "Doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar hastalar gördüm' dedi" diye konuştu.

"KONTROLÜ KAYBETTİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

West, bu değerlendirmeden sonra geçmişteki davranışlarını tekrar gözden geçirdiğini ve bazı hareketlerinin aslında otizm belirtileri olabileceğini fark ettiğini belirterek, "İnsanlar bana yardım etmeye çalışıyor ama ben genellikle söylenenlerin tam tersini yapmak istiyorum. Böyle anlarda kontrolü kaybettiğimi hissediyorum" dedi.

İLAÇ KULLANMIYOR

Kanye West, şu anda herhangi bir ilaç kullanmadığını ve bunun sebebini şöyle açıkladı:

"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer"

Kanye West, otizm teşhisi aldığını duyurdu: Kontrolü kaybettiğimi hissediyorum
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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