İzmir'de geçen pazartesi kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'de geçen pazartesi kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu, geçen pazartesi akşamı İzmir'de hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 82 yaşındaki ünlü sanatçı için cenaze töreni öncesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camiinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze törenine ünlü sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Alkışlarla uğurlanan Damcıoğlu'nun naaşı Doğançay Mezarlığına defnedilecek.