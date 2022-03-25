Kansere Yakalandığını Açıkladı

2018 yılında Sicilya'da dünyaevine giren ünlü İtalyan Influencer Chiara Ferragni (34) ile rapçi Fedez (32), ikinci çocuklarını da geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Ferragni ile mutlu birlikteliğini sürdüren ünlü rapçiden üzücü haber geldi. Fedez'e nadir görülen pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ameliyat masasına yatan Fedez, ardından hastane odasında verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. İyileşme ve tedavi sürecinin olumlu geçtiğinin sinyallerini veren ünlü isim, takipçilerine son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

"EVE GİTMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fedez, konuyla alakalı, "Pankreasın bir kısmını (tümör dahil) çıkarmak için altı saat süren bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan iki gün sonra iyiyim ve çocuklarıma, eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Biraz zaman alacak..." açıklamasını yaptı.

Ünlü rapçi, ayrıca, "Bu yoğun günlerimde yanımda olan doktorlara, cerrahlara ve hemşirelere teşekkürler. Bana gönderdiğiniz tüm destek ve pozitif mesajlar için de çok teşekkür ederim... Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

FEDEZ KİMDİR?

Fedez'in tam adı Federico Leonardo Lucia'dır. 15 Ekim 1989'da İtalya'nın Milano şehrinde dünyaya gelmiştir. 'L'arte di accontentare' adlı albümüyle tanınan İtalyan rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve fenomendir. Fedez, 2018 yılında Chiara Ferragni ile evlenmiştir. Çiftin iki çocuğu vardır.