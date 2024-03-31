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Kanser tedavisi gören Tanyeliden sanat camiasına iftar

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Uzun süredir kanser tedavisi göreni bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, Kuleli Yakamoz Restautant'ta yakın dostları ve basına iftar yemeği düzenledi.

Son dönemde hastalığı ile sık sık gündeme gelen Tanyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanser tedavisi gören Tanyeliden sanat camiasına iftar

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Taner Acar Kaya'nın ev sahipliği yaptığı iftar davetine sanatçı Zara, Ferman Toprak, Doğuş, Gülcan Köseoğlu, Safiye Soyman, Yonca Evcimik, Sami Çelik ve İsmail Özkan'ın yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tamer Köseoğlu, Lütfü Sapmaz, Serpil Uzunçavdar, Salih Keçeci, Türkan Şerbetçi, Nurcan Sabur, radyocu Ali Şentürk ve daha bir çok kişi katıldı.

Kanser tedavisi gören Tanyeliden sanat camiasına iftar

"TEKRAR BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Basın mensuplarına konuşan Tanyeli, "Dünya fani dünya, hepimiz yolcuyuz. Gelen herkesin ayağına sağlık, daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kanser tedavisi gören Tanyeliden sanat camiasına iftar

By Mustafa; Mustafa Bozkurt'un organize ettiği gece boğaz manzarasında yapılan semazen gösterisiyle son buldu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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