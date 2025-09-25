Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Güller ve Günahlar' için Geri Sayım Başladı

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar için geri sayım sürüyor. Dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, setteki enerjik halleriyle objektiflere takıldı. Neşeli anların yansıdığı karelerde ikilinin uyumu dikkatlerden kaçmadı.

EKRANIN YENİ FAVORİ ÇİFTİ

Güçlü hikayesiyle dikkat çeken Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım, başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat verirken, Cemre Baysel fakir mahallenin dobra kızı Zeynep rolüyle seyircinin karşısına çıkacak. İkilinin güçlü kimyası şimdiden sanal medyada konuşulmaya başladı. Yıldırım'ın karizmatik duruşu ve Baysel'in pozitif enerjisi set fotoğraflarına da yansıdı.

BÜYÜK SIRLAR VE YALANLAR

Deniz Can Çelik'in rejisiyle ekrana gelecek dizi, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın hikayesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.

Güller ve Günahlar çok yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.