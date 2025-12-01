Haberler

Kanal D Kasım Ayını Zirvede Kapattı

Kanal D Kasım Ayını Zirvede Kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D, kasım ayını hem dizileri hem de haber programları ile total hedef kitlede prime time birincisi olarak kapattı. Reyting listelerinde üst sıralarda yer alan diziler arasında 'Güller ve Günahlar', 'Eşref Rüya' ve 'Arka Sokaklar' bulunuyor.

TÜRKİYE'nin kanalı Kanal D, kasım ayını da şampiyon olarak kapattı. Kanal D ; çok konuşulan dizileri, gündemin nabzını tutan haberleri ve ses getiren programlarıyla dikkat çekerken kasımda total hedef kitlede prime time birincisi oldu.

EN SEVİLEN DİZİLER

Her bölümü merakla beklenen 'Güller ve Günahlar', haftalardır reytinglerin zirvesinde yer alan 'Eşref Rüya', Mardin'i Türkiye'nin gündemine taşıyan 'Uzak Şehir', Türk dizi dünyasının fenomeni 'Arka Sokaklar' kanalın kasım başarısında önemli rol oynadı.

BULUŞMA NOKTASI

Çok beğenilen yaşam içerikleri; 'Gelinim Mutfakta', 'Neler Oluyor Hayatta?', 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi', 'Arda'nın Mutfağı', 'Arda ile Omuz Omuza' ve 'Magazin D' her yaştan izleyiciyi Kanal D'de buluştururken 'Kanal D Ana Haber' ve 'Kanal D Haber Hafta Sonu' dünyada ve Türkiye'de tüm olup bitenleri canlı yayınlarla ekrana taşıdı.

İNCİ TANELERİ'NDE YENİ SEZON

Kasım ayında dramdan aksiyona, komediden gerilime kadar yerli ve yabancı sinema filmlerini izleyiciyle buluşturan Kanal D, büyük ilgi gören dizisi 'İnci Taneleri'nin yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 511 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.