Kanal D Kasım Ayını Zirvede Kapattı

TÜRKİYE'nin kanalı Kanal D, kasım ayını da şampiyon olarak kapattı. Kanal D ; çok konuşulan dizileri, gündemin nabzını tutan haberleri ve ses getiren programlarıyla dikkat çekerken kasımda total hedef kitlede prime time birincisi oldu.

EN SEVİLEN DİZİLER

Her bölümü merakla beklenen 'Güller ve Günahlar', haftalardır reytinglerin zirvesinde yer alan 'Eşref Rüya', Mardin'i Türkiye'nin gündemine taşıyan 'Uzak Şehir', Türk dizi dünyasının fenomeni 'Arka Sokaklar' kanalın kasım başarısında önemli rol oynadı.

BULUŞMA NOKTASI

Çok beğenilen yaşam içerikleri; 'Gelinim Mutfakta', 'Neler Oluyor Hayatta?', 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi', 'Arda'nın Mutfağı', 'Arda ile Omuz Omuza' ve 'Magazin D' her yaştan izleyiciyi Kanal D'de buluştururken 'Kanal D Ana Haber' ve 'Kanal D Haber Hafta Sonu' dünyada ve Türkiye'de tüm olup bitenleri canlı yayınlarla ekrana taşıdı.

İNCİ TANELERİ'NDE YENİ SEZON

Kasım ayında dramdan aksiyona, komediden gerilime kadar yerli ve yabancı sinema filmlerini izleyiciyle buluşturan Kanal D, büyük ilgi gören dizisi 'İnci Taneleri'nin yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor.