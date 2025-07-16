KANAL D'de Password Yarışması Bu Akşam Eğlence Dolu Bölümü ile Ekranlarda!

KANAL D'nin sevilen yarışma programı Password, bu akşam eğlenceli bir bölümle ekrana gelecek. Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunda ve Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programda kahkahalar havada uçuşacak. Arıkan'ın yarışmacılara takılması ve esprili sözleri ekran başındakilere stand up tadını yaşatacak. Oyunculuğu ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Pinko' lakaplı Sibel Taşçıoğlu'nun yarıştığı ve rekabetin bol olduğu gecede, etkileyici performanslar izleyiciyle buluşacak.

MERİ İLE PİNKO'NUN EĞLENCELİ ANLARI

Eğlenceli yarışma programı Password, ikinci sezonuna sürpriz konuklarla ve bol heyecanla devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra ilk kez ekrana çıkan Sibel Taşçıoğlu, yarışmadaki performansıyla hem şaşırtıp hem hayran bırakacak. Yarışmaya hayranlarının 'Pinko'su olarak katılan Taşçıoğlu, yarışmacısı Cansu ile kısa sürede güçlü bir bağ kuracak. Cansu'nun da geçmişte 'Pinko' olması, ikiliyi özel bir paydada buluşturacak. Şebnem Bozoklu ile birlikte rol aldıkları dizide de çok iyi anlaşan Taşçıoğlu'nun eğlenceli diyalogları izleyiciye keyifli anlar yaşatacak.

1 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL

1 milyon TL'lik büyük ödül yolculuğunda her bölümde rekabet dozu artarken, sürpriz konuklar ve unutulmaz anlarla Password ekran başındaki izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Password, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.