KANAL D'de Password Yarışması Bu Akşam Eğlence Dolu Bölümü ile Ekranlarda!

KANAL D'de Password Yarışması Bu Akşam Eğlence Dolu Bölümü ile Ekranlarda!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin popüler yarışma programı Password, Şebnem Bozoklu sunumunda ve Enis Arıkan'ın katılımıyla eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak. Sibel Taşçıoğlu'nun yarışmadaki performansı ve rekabet dolu bölümü izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

KANAL D'nin sevilen yarışma programı Password, bu akşam eğlenceli bir bölümle ekrana gelecek. Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunda ve Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programda kahkahalar havada uçuşacak. Arıkan'ın yarışmacılara takılması ve esprili sözleri ekran başındakilere stand up tadını yaşatacak. Oyunculuğu ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Pinko' lakaplı Sibel Taşçıoğlu'nun yarıştığı ve rekabetin bol olduğu gecede, etkileyici performanslar izleyiciyle buluşacak.

MERİ İLE PİNKO'NUN EĞLENCELİ ANLARI

Eğlenceli yarışma programı Password, ikinci sezonuna sürpriz konuklarla ve bol heyecanla devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra ilk kez ekrana çıkan Sibel Taşçıoğlu, yarışmadaki performansıyla hem şaşırtıp hem hayran bırakacak. Yarışmaya hayranlarının 'Pinko'su olarak katılan Taşçıoğlu, yarışmacısı Cansu ile kısa sürede güçlü bir bağ kuracak. Cansu'nun da geçmişte 'Pinko' olması, ikiliyi özel bir paydada buluşturacak. Şebnem Bozoklu ile birlikte rol aldıkları dizide de çok iyi anlaşan Taşçıoğlu'nun eğlenceli diyalogları izleyiciye keyifli anlar yaşatacak.

1 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL

1 milyon TL'lik büyük ödül yolculuğunda her bölümde rekabet dozu artarken, sürpriz konuklar ve unutulmaz anlarla Password ekran başındaki izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Password, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında ceza aldı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi

Bakan Tunç'la görüşen DEM heyetinden Demirtaş sorusuna çarpıcı yanıt
'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı

'Falaaddin'e operasyon! Şirket sahibi hakkında gözaltı kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor

Marmara'da yürek yakan manzara! Mücadele sürerken ilk görüntüler geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.