Haberler

Kanal D, Cannes'da Dizi ve Film Fuarı MIPCOM'a Katılıyor

Kanal D, Cannes'da Dizi ve Film Fuarı MIPCOM'a Katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D, sevilen yapımlarıyla Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2025 Fuarı'na katılıyor. 'Güller ve Günahlar' ile 'Eşref Rüya'nın yıldızları, uluslararası medya ile buluşacak.

TÜRKİYE'NİN televizyonu Kanal D, sevilen dizileriyle Cannes'a çıkarma yaptı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında geniş kitlelere ulaşan Kanal D'nin fenomen yapımlarının afişleri caddeleri ve fuar alanını süslüyor. Dijital reklam alanlarında da yer alan dizilerin ışıltısı Cannes sokaklarını aydınlatıyor. Kanal D, Kanal D International çatısı altında Güller ve Günahlar'ın da yer aldığı zengin içerik kataloğuyla dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı MIPCOM 2025 Fuarı'na temsil ediliyor.

GÖZLER YILDIRIM VE BAYSEL'DE

Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın yıldızları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, 16 Ekim'e dek sürecek fuarda Kanal D'yi temsil edecek. Palais des Festivals et des Congrès'teki Kanal D International standını ziyaret edecek olan ikili, 14 Ekim Salı günü Carlton Beach'te yapılacak fragman gösterimi sonrası düzenlenecek partiye ev sahipliği yapacaklar. Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkenin yakın markajında olan Güller ve Günahlar'la ilgili çok sayıda anlaşma yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EŞREF VE NİSAN DA KATILACAK

Kanal D'nin MIPCOM Fuarı'na damga vuracak bir diğer projesi çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi Eşref Rüya. Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yıldızları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. Uluslararası medya temsilcileriyle de buluşacak olan oyuncular, Eşref Rüya'nın global yolculuğuna dair merak edilenleri anlatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'da! Sisi bizzat karşıladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan'ı kapıda bizzat karşıladı
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.