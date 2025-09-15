Kamera kayıttaydı! Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi duştayken aldı

İngiliz devlet kanalı BBC'nin ünlü sunucusğ Julia Bradbury, banyoda sabah duşunu aldığı sırada beklenmedik bir şekilde kızı tarafından kameraya alındı. O anlar, hem şaşkınlık hem de büyük bir sevinçle sonuçlandı.

DUŞ ALDIĞI SIRADA KIZI BANYOYA GİRDİ

Bradbury'nin 9 yaşındaki kızı, annesine büyük bir haber vermek için heyecanla banyoya girdi. Henüz duş alan ve tamamen çıplak olan Bradbury, kızının elinde bir telefonla geldiğini görünce önce ne olduğunu anlayamadı.

ANNESİNE MÜJDEYİ VERDİ

"Anne, seni çekiyorum!" diyen kızına şaşkınlıkla "Neden?" diye soran Bradbury, aldığı yanıtla büyük bir mutluluk yaşadı. Küçük kız, yayımladığı son kitabını kast ederek "Çünkü sen en çok satanlar listesinde bir numarasın!" diyerek annesine müjdeyi verdi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Bu beklenmedik sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan Bradbury, önce elleriyle göğsünü kapatmaya çalıştı, ardından şaşkınlıkla "Hayır, gerçekten mi?" diye bağırarak sevinç çığlıkları attı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anlara ait görüntüler Julia Bradbury tarafından sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı. Videoda Bradbury'nin çıplak görüntüsü dijital efektlerle sansürlendi. Görüntüler, kısa sürede ülke gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi.