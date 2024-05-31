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Kalben'in menajeri adına uyuşturucu almış

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Kalben'in menajeri tarafından adına uyuşturucu alındığı ortaya çıktı. Hatice, menajerinin kendisine ciddi zararlar verdiğini ve yasaklı madde kullanımıyla ilgili iddiaları reddettiğini söyledi.

"CİDDİ ANLAMDA ZARAR VERİYORDU"

Programda Kalben'in konusu işlendi. Kalben'in yasaklı madde sattığı yönündeki iddiaları reddettiği söylendi. Konu ile ilgili konuşan Hatice başına gelen bir olayı anlattı.

Hatice yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsim vermeyeceğim bir menajerim bana ciddi anlamda zarar veriyordu. Yollarımı ayırdım. Bir mekana gidiyor, konser bitmiş falan işte benim adımı kullanarak yasaklı madde istiyor.

Ben bir Ankara konserinde paramın hepsini alamadım, konser sonrası menajerimi aradım ama ortada yok. Adamları arıyorum 'Hatice Hanım biz tüm parayı ödedik' diyorlar. Adam geldi 'Hatice Hanım artık bunu söylemek zorundayım.

O şahıs gece Ankara'da bazı yerler var oraya gitmiş kendi isteğiyle orada yasaklı madde almış alırken de sizin isminizi kullanmış' dedi. Menajerim benim adıma uyuşturucu almış."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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