Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını bitirmesinin ardından hem aile içinde hem de yargı sürecinde çalkantılı günler yaşıyor. Tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve yüksek miktardaki banka borçlarıyla başlayan kriz, geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz'in "Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok" sözleriyle yeni bir boyut kazanmıştı. Şimdi ise anne Deniz, "'Bundan böyle ne bayrama ne selama' diyerek oğluna rest çekti.

22 YILLIK BAĞ KOPTU

Uzun yıllar profesyonel anlamda birlikte çalışan kardeşler, menajerlik ilişkisini sonlandırmalarının ardından keskin bir gerilimin içine girdi. Ercan Deniz, 22 yıl boyunca kardeşi Özcan Deniz'in menajerliğini yürütmüştü. Ancak iş yollarının ayrılması, sadece ticari ilişkileri değil, aile bağlarını da derinden sarstı.

KEFİLLİK KRİZİ: 85 MİLYON TL'LİK BORÇ

İddialara göre, geçmişte ağabeyinin banka borçlarına kefil olan Özcan Deniz'in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konuldu. Borcun, yıllar içinde 40 milyon TL'den 85 milyon TL'ye yükseldiği belirtiliyor. Alacaklı bankaların, doğrudan Deniz'in gelirlerine ve mülklerine yöneldiği öne sürülüyor.

ANNESİNDEN "EVLATTAN EL'E" ÇIKIŞI

Krizin gölgesinde, aile içi tartışmalar annesi Kadriye Deniz'in sözleriyle daha da alevlendi. Kadriye Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oğlundan tamamen vazgeçtiğini şu sözlerle duyurdu, "Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..."

ÖZCAN DENİZ'DEN SERT YANIT

Annesinin açıklamaları sonrası sessiz kalmayan Özcan Deniz, peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem annesine hem de aile içindeki duruma ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı, "Şimdi sizlere, benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım. Aslında neyin içinde olduğumu, benden neleri çaldığınızı, beni sadece 'imkân' olarak gördüğünüzü, evlat ya da kardeş değil, emeğine ipotek koyduğunuz bir köle olarak gördüğünüzü anlattınız. Beni üzen, bana yaptıklarınızdan çok, kendinize reva gördüğünüz bu durumun trajik ve utanç verici olmasıdır.

Saraylar armağan etsem tatmin olmayacak bir haldesiniz. Konu Samar değil anneciğim; konu ihanet, arkadan vurma, nankörlük, saygısızlık, doyumsuzluk, şükürsüzlük, yalanlar, iftiralar, gaddarlık ve cehalet.

Siz, evladıma bile düşmansınız ki hepinizin evlatlarında emeğim var. Ama benim oğlum bugün ne babaanne biliyor ne de amca. Bu sizin utancınız. Onları sizin şerrinizden korumama bile nefretle karşılık veriyorsunuz."