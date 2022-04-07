Kadir Doğulu Bektaşi tarikatıyla ilgili konuştu: Dervişlik makamı bize hediye edildi

2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Bektaşi tarikatına katılmasıyla gündeme geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için geldiği mekanın önünde basın mensuplarıyla sohbet eden Kadir Doğulu, kendisine "Derviş" denilmesiyle ilgili konuştu.

"BİZE BU MAKAM HEDİYE DEĞİL"

Tarikatla ilgili soruları yanıtlayan Doğulu, dervişlik ilgili "Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam. Türkiye'de tarikat ismi çok kirletildi. Çocukluğumda hatırlatıldığım tarikat karanlık odalardan çıkan manyak ruhlu insanlardı. Tarikat o değil. Manevi yolculuk insanları uyandırır, uyutmaz, oyalamaz, size gerçeği söyler. O gerçeği öğrenen, keşfeden kişi de hakkını arar" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine sözlerine devam eden başarılı oyuncu, "Gelin haneme. Hanemin kapısı yok eşiği var. Herkese kapımız açık" dedi.