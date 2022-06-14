Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz'la tatile çıkan Uraz Kaygılaroğlu, slip mayosuyla poz verdi - Haberler

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Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz'la tatile çıkan Uraz Kaygılaroğlu, slip mayosuyla poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Uraz Kaygılaroğlu, son olarak Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz'la tatile çıktı. İkiliye oyuncu Kaan Yıldırım da eşlik etti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve slip mayo tercih eden Kaygılaroğlu, ünlü isimlerle bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizide birlikte rol alan Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu tatilde de bir araya geldi. Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a giden iki oyuncuya Kaan Yıldırım da dahil oldu.

SLİP MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

Erşan Kuneri'nin yanı sıra Üç Kuruş dizisindeki başarısıyla da konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, tatilinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tatilde slip mayo tercih eden oyuncu, Yılmaz ve Yıldırım'la dondurma yerken çektirdiği pozunu dondurma emojisiyle yayınladı. Kaygılaroğlu'nun paylaşımı kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.

Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz'la tatile çıkan Uraz Kaygılaroğlu, slip mayosuyla poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Uraz Kaygılaroğlu Kaan Yıldırım Cem Yılmaz Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Aksa:

anlaşıyorlarsa ne güzel. kafadar tipler zaten üçü de

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