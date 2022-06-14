Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz'la tatile çıkan Uraz Kaygılaroğlu, slip mayosuyla poz verdi

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizide birlikte rol alan Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu tatilde de bir araya geldi. Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a giden iki oyuncuya Kaan Yıldırım da dahil oldu.

SLİP MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

Erşan Kuneri'nin yanı sıra Üç Kuruş dizisindeki başarısıyla da konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, tatilinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tatilde slip mayo tercih eden oyuncu, Yılmaz ve Yıldırım'la dondurma yerken çektirdiği pozunu dondurma emojisiyle yayınladı. Kaygılaroğlu'nun paylaşımı kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.