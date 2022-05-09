Kaan Yıldırım Hangi Diziyle Anlaştı? Partneri Kim Oldu? - Haberler

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Kaan Yıldırım Hangi Diziyle Anlaştı? Partneri Kim Oldu?

Snob Magazin - Magazin
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Kaan Yıldırım Hangi Diziyle Anlaştı? Partneri Kim Oldu?

Kaan Yıldırım "Hekimoğlu"nun hemen ardından "Mevlana" dizisinin kadrosuna katılmıştı. Yakışıklı oyuncu aylardır Konya'da Kale filmin sonbaharda TRT Dijital'de yayınlanacak dev prodüksiyonlu dizisinde kamera karşısına geçiyor.

KONYA (Snob Magazin) - Kaan Yıldırım"Hekimoğlu"nun hemen ardından "Mevlana" dizisinin kadrosuna katılmıştı. Yakışıklı oyuncu aylardır Konya'da Kale filmin sonbaharda TRT Dijital'de yayınlanacak dev prodüksiyonlu dizisinde kamera karşısına geçiyor. Can Ulkay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ali Aydın'ın ise yazdığı dizide Yıldırım, Devrim Özkan'la partner olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaan Yıldırım'ın dijitalin ardından televizyona çekeceği yeni projesi de belli oldu. Ünlü oyuncu, Vahide Perçin'in yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan "Hakime Hanım" dizisiyle prensipte anlaştı. Yıldırım, Emre Aybek'in yöneteceği dizide hakime hanımın kızı Oylum'un yani Feyza Sevil Güngör'ün partneri olacak.

Snob Magazin / Magazin

Kaan Yıldırım, Ali Aydın, mevlana, Konya, Magazin, Haberler

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