Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den ilk sözler: İşimle yoğunum ve çok da mutluyum

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Muhabirlerin Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıkları yönünde yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt veren Erçel, "Hayatımda kimse yok, şu an işimle yoğunum ve çok da mutluyum, Kaan her zaman arkadaşımdı arkadaşım kalacak" diye konuştu.

KAAN YILDIRIM, BODRUM'DA BAŞKA BİR GÜZELLE EĞLENDİ

Kaan Yıldırım ise geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü.

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