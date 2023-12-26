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Kaan Urgancıoğlu'nun 17 günlük oğlu ile doğa yürüyüşü

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Oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun 17 günlük oğlu Ardıç ile yaptığı doğa yürüyüşü sosyal medyada beğeni topladı.

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Burcu Denizer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturmuştu.

Çiftin ilk bebekleri 9 Aralık'ta dünyaya geldi. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Denizer, oğullarına Ardıç adını verdi. Setten arda kalan vaktinin tamamını oğlu ile geçiren Urgancıoğlu, dün 17 günlük olan Ardıç ile doğa yürüyüşüne çıktı.

Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı baba-oğul fotoğraflarına beğeni yağdı.

Ünlü oyuncudan 17 günlük oğlu ile ilk poz

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kaan Urgancıoğlu Burcu Denizer 21 Haziran Ünlüler Magazin Güncel Haberler

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