Kaan Urgancıoğlu, kiracısı olduğu evi başkasına kiraladığı iddiasını yalanladı: Hukuki yollara başvuracağım

Evlendikten sonra eşinin yanına taşınan Kaan Urgancıoğlu, kiracı olduğu daireyi daha yüksek fiyata başkasına kiraladığı iddiasını sert bir dille yalanlayarak yasal yollara başvuracağını söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun kiracı olarak oturduğu evi başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı iddia edildi. Hakkında çıkan iddiayı kesin bir dille yalanlayan oyuncu, yasal yollara başvuracak.

KİRACI OLDUĞU EVİNİ BAŞKASINA KİRALADIĞI İDDİASI

Kaan Urgancıoğlu'nun evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu evi de başkalarına daha yüksek fiyata kiraladığı ileri sürüldü. Urgancıoğlu'nun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edilince cevap gecikmedi.

"KİŞİLİK HAKLARIMA İHLAL EDİLEN YAZILAR İÇİN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan başarılı oyuncu, Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli "haber" olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" dedi.