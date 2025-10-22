Haberler

Justin Timberlake'ten Britney Spears'a destek

Güncelleme:
Justin Timberlake, eski sevgilisi Britney Spears'a sahip çıktı. Spears'ın eski eşi Kevin Federline'ın yeni kitabında yer alan iddiaları "iğrenç" bulduğunu söyleyen Timberlake, "Britney zaten zor bir dönemden geçiyor" dedi. Spears ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Benim de gururum var" diyerek sessizliğini bozdu.

Pop müziğin efsane isimlerinden Britney Spears, eski eşi Kevin Federline'ın yazdığı kitapla yeniden gündemde. Ancak bu kez eski sevgilisi Justin Timberlake, Spears'a sahip çıktı.

"İĞRENÇ VE UTANÇ VERİCİ"

44 yaşındaki Justin Timberlake'in, Federline'ın kitabındaki ifadeleri "iğrenç ve utanç verici" bulduğu öne sürüldü. Star dergisine konuşan bir kaynak, "Justin hâlâ Britney'ye karşı bir sempati duyuyor. Onun hakkında yazılan bu şeyleri görünce çok üzülmüş" dedi.

Kitapta Federline, Britney Spears'ın annelik dönemine dair bazı özel detayları paylaştı ve hatta şarkıcının çocukları Sean Preston ile Jayden James'in "annelerinden korktuğunu" iddia etti. Bu ifadelerin ardından Timberlake'in "Britney'ye yapılan bu saldırılar kabul edilemez" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

"EN SON İHTİYACI ESKİ EŞİNİN SALDIRISI"

Timberlake'e yakın kaynaklar, ünlü yıldızın "Britney'nin hâlâ toparlanma sürecinde olduğunu, bu tür açıklamaların onu daha da yıprattığını" düşündüğünü belirtti. "Britney'nin en son ihtiyacı olan şey, eski eşinin saldırıları" diyen kaynak, Timberlake'in Spears'ın yanında olduğunu vurguladı.

BRITNEY: BENİM DE GURURUM VAR

43 yaşındaki Britney Spears ise sessizliğini geçtiğimiz hafta bozdu. Sosyal medyada yaptığı uzun paylaşımda, "Benim de gururum var. Çocuklarım, babalarının bana nasıl davrandığını gördü" dedi. Spears, çocuklarıyla yeniden bağ kurmak için çok uğraştığını ama onların artık kendisini sık sık görmek istemediğini dile getirdi.

