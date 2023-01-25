Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı

Şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital'e satması ile gündeme geldi. Justin Bieber, Hipgnosis Songs Capital'den 200 milyon dolar alacak.

2009 yılında YouTube'da keşfedildiğinde daha çocuk yaşta olan Justin Bieber aradan geçen 14 yılda hem bir yetişkin hem de dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri haline geldi. Bieber rekor bir anlaşmaya imza atarak kariyerinde yeni bir aşamaya geçti.

200 MİLYON DOLAR ALACAK

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital şirketine sattı. Justin Bieber'ın Hipgnosis Songs Capital'la yaptığı anlaşmanın şartları resmi olarak açıklanmadı. Ancak AFP haber ajansı, 28 yaşındaki ünlü şarkıcının 200 milyon dolar alacağını yazdı.

ANLAŞMA 31 ARALIK 2021 ÖNCESİ TÜM ŞARKILARI KAPSIYOR

Anlaşma, Justin Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor. 290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından 'Baby' ve 'Sorry de var. Anlaşmaya göre Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında, Hipgnosis Songs Capital'a telif ücreti ödenmesi gerekecek.

"ALTIN VE PETROLDEN DAHA DEĞERLİ OLABİLİR"

2028'de kurulan Hipgnosis Songs Capital'ın kurucusu Merck Mercuriadis, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ve petrolden daha değerli olabilir" demişti.