Justin Bieber'dan skandal tehdit: Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım

Güncelleme:
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber, teknoloji devi Apple'ı tehdit ettiği mesajı paylaştı. Mesajda, "Mesaj gönderdikten sonra yanlışlıkla dikte düğmesine bastığımda çalan şarkı duruyor. Bu bir daha yaşanırsa Apple'daki herkesi arkadan çıplak bir şekilde boğacağım. Gönder düğmesinin aynı noktada birden fazla işlevi olmamalıdır." şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, teknoloji devi Apple'a yönelik skandal ifadeler içeren bir tehdit mesajını sosyal medyadan yayımladı.

JUSTİN BİEBER'DAN APPLE'A SKANDAL TEHDİT

Mesajında, iPhone'daki mesajlaşma uygulamasında (iMessage) karşılaştığı bir kullanıcı sorununa duyduğu büyük öfkeyi dile getiren Bieber, "Mesaj gönderdikten sonra yanlışlıkla dikte düğmesine bastığımda çalan şarkı duruyor. Bu bir daha yaşanırsa Apple'daki herkesi arkadan çıplak bir şekilde boğacağım," ifadelerini kullandı. Bu sert ve şok edici tehdit, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
