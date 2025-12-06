Justin Bieber'dan skandal tehdit: Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, teknoloji devi Apple'a yönelik skandal ifadeler içeren bir tehdit mesajını sosyal medyadan yayımladı.

JUSTİN BİEBER'DAN APPLE'A SKANDAL TEHDİT

Mesajında, iPhone'daki mesajlaşma uygulamasında (iMessage) karşılaştığı bir kullanıcı sorununa duyduğu büyük öfkeyi dile getiren Bieber, "Mesaj gönderdikten sonra yanlışlıkla dikte düğmesine bastığımda çalan şarkı duruyor. Bu bir daha yaşanırsa Apple'daki herkesi arkadan çıplak bir şekilde boğacağım," ifadelerini kullandı. Bu sert ve şok edici tehdit, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.