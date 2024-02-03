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Jess Molhodan Defne Joy Foster paylaşımı: Unutulmadın, özlendin

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Sihirli Annem dizisinde Eda rolünü canlandıran Defne Joy Foster'ın eşini oynayan Jess Molho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, '13 yıl oldu. Unutulmadın, özlendin' ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem dizisinde Eda rolünü canlandıran Defne Joy Foster'ın eşini oynayan Jess Molho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "13 yıl oldu. Unutulmadın, özlendin" ifadelerini kullandı.

"DEFNE NE KADAR ŞANSLI, ONU HİÇ UNUTMAYAN BİR DOSTU VAR"

Molho'nun vefası karşısında duygulanan oyuncu Melek Baykal, "Jess'cim insanın senin gibi dostu olsun. Sonsuz vefanı gördükçe seni daha çok seviyorum.

Sevgili Defne ne kadar şanslı, onu hiç unutmayan bir dostu var. Nurlarda uyusun, huzurla" yorumunu yaptı.

Jess Molhodan Defne Joy Foster paylaşımı: Unutulmadın, özlendin

BOYNER: UMARIM OLDUĞU YERDE MUTLUDUR

Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda'nın kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner, oyuncunun dizideki makyajını yaptı. Foster ile anısını anlatan Jennifer Boyner, "Defne ablayı kaybedeli 13 yıl oldu.

Dile kolay... Ben de bugün onu anmak istiyorum. Kendime onun makyajını yapacağım. Defne abla o kadar eğlenceli ve hareketliydi ki... Annemin anlattığına göre Defne ablada bizim evin anahtarı varmış.

Bir gün ben uyurken Defne abla gelip yanıma kıvrılmış. O kadar tatlı bir an oluşmuştu ki... Umarım olduğu yerde çok mutludur. Onu sevgiyle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Defne Joy Foster, ölümünün 13. yılında unutulmadı! Dizideki eşi ve kızının sözleri duygulandırdı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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