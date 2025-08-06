Jennifer Lopez İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Jennifer Lopez İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında performans sergileyerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde ünlü isimler de yer aldı.

DÜNYACA ünlü star Jennifer Lopez 6 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne aldı. Ünlü isimler konsere akın ederken, Kanal D'nin yıldızları da bu muhteşem konseri kaçırmadı. Uzak Şehir'in Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkat çeken oyuncusu Sahra Şaş ile Kanal D'nin yeni yüzü Cemre Baysel, Jennifer Lopez'in etkileyici performansıyla coştu.

UNUTULMAZ BİR GECE

Dünya yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda muhteşem bir performans sergiledi. Konserde 50 şarkı seslendiren Lopez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

YERLİ JLO SAHRA ŞAŞ, GERÇEK JENNIFER'LA COŞTU

Konsere Kanal D'nin sevilen yıldızları da katıldı. Fenomen dizi Uzak Şehir'de Nare karakteriyle dikkat çeken ve 'yerli Jennifer' diye anılan Sahra Şaş etkinlikte boy gösterdi. Lopez şarkılarına dansıyla eşlik eden oyuncu, hayranlarının ilgi odağındaydı.

'YENİDEN KANAL D'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Kanal D'nin yeni dizisinin yıldızı Cemre Baysel de bu unutulmaz geceye katılanlar arasındaydı. Baysel, Lopez konserinde siyah kombin şıklığıyla dikkat çekti. Kanal D ekranındaki yeni projesini Jennifer konseriyle kutlayan oyuncu, "Yeniden Kanal D'de olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım" diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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