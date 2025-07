Jennifer Lopez'in Mısır Konseri İçin Geri Sayım Başladı

JENNIFER Lopez'in 30 Temmuz akşamı Rixos Radamis Sharm El Sheikh' gerçekleşecek konserine geri sayım başladı. Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım, konser için satışa sunulan Rixos Radamis, Rixos Premium Seagate ve Rixos Sharm El Sheikh otellerinin tüm odalarının dolduğunu açıkladı.

Jennifer Lopez'in 'Up All Night– Live in 2025' dünya turnesinin parçası olan bu konser, Rixos Hotels'in 25'inci yılına özel kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Gecede Jennifer Lopez, multi-platin albümleri, hit şarkıları ve sahne şovlarıyla Rixos Radamis'te sahne alacak.

Konserin özellikle Rusya, Kazakistan, Özbekistan, İngiltere, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye'den ilgi gördüğü aktarıldı. Etkinliğin, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda Rixos misafirleri için de yılın en unutulmaz anlarından biri olması planlanıyor. Türkiye'nin önde gelen dizi ve sinema yıldızlarının da Rixos'un özel davetlisi olarak etkinlikte yer alacağı açıklandı.

Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım konsere dair şunları söyledi:

" Lopez gibi küresel bir sanatçıyı ağırlamak, 25'inci yılımıza anlam katıyor. Konuklarımız için dünya standartlarında bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz. Rixos'un benzersiz konaklama deneyimi ile Jennifer Lopez'in sahne enerjisi birleştiğinde, 30 Temmuz gecesi sadece bir konser değil, aynı zamanda bir yıldönümü kutlamasına dönüşecek. Sahne, müzik ve lüks tatil atmosferi Rixos Arena'da hayat bulacak."