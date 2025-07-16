Jennifer Lopez'den İstanbul'a Özel Mesaj: '5 Ağustos'ta Gece Boyunca Şarkılar Söyleyip Dans Edeceğiz

Mesajında Jennifer Lopez; " İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarklılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" dedi.

BİLETLER TÜKENİYOR!

Jennifer Lopez'i izleyecek olmanın ötesinde tanışıp fotoğraf çektirmek isteyenler için "Meet & Greet" biletleri, çok yakında satışa açılacak.

"Meet & Greet" biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

Jennifer Lopez'i İstanbul'da canlı izlemek isteyen müzikseverlerin, biletlerini bir an önce temin etmeleri öneriliyor. İstanbul Festivali'nde TemaCC iş birliğiyle düzenlenecek konserin biletleri istanbulfestivali.com üzerinden satılıyor.