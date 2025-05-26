Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
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Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da "Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında sahne alacak. Biletler 1.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sahne önü ve VIP ayakta kategorileriyle farklı deneyimler sunan konser, yazın en büyük müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.

Pop müziğin yıldız ismi Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak. İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşecek bu dev konser, yazın en çok beklenen etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lopez'in sahne performansı ve görsel şovlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Konseri ayakta izlemek isteyenler için giriş biletleri 1.500 TL ile 4.000 TL arasında değişiyor. Sahneye daha yakın olmak isteyenler için sahne önü biletleri 5.000 TL ile 10.000 TL arasında satışa sunuldu.

Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletle yok sattı

Daha ayrıcalıklı bir konser deneyimi yaşamak isteyenler içinse ayakta VIP kategorisindeki biletlerin fiyatları 11.500 TL ile 18.000 TL arasında değişiyor. Yoğun ilgi gören konserin biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. İstanbul'daki bu dev organizasyon, yaz sezonunun en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday.

YEDİ DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ

1500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 1. Dönem avantajlı biletleri tam 7 dakikada tükenirken 2. dönem biletleri, 2.250 – 11.500 TL aralığında satışa sunuldu. Biletler, kategorilerine göre stoklarla sınırlı olduğu için erken satın alanlar, fiyat avantajından faydalanabilecek

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Biletlerden uyanık para kazanma peşinde olan karaborsacı fırsatçılarda almışlardır. Konser günü yaklaştıkça fiyatları artırarak satacaklar.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Elin karusı gelip iki goöth sallayacak o kadar para mı vereceğim.zaten kaşarlanmış ..

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Jeniferi arkadan izlemek isteyenler icin bilet varsa alirim

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