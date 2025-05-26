Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

Pop müziğin yıldız ismi Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak. İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşecek bu dev konser, yazın en çok beklenen etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lopez'in sahne performansı ve görsel şovlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Konseri ayakta izlemek isteyenler için giriş biletleri 1.500 TL ile 4.000 TL arasında değişiyor. Sahneye daha yakın olmak isteyenler için sahne önü biletleri 5.000 TL ile 10.000 TL arasında satışa sunuldu.

Daha ayrıcalıklı bir konser deneyimi yaşamak isteyenler içinse ayakta VIP kategorisindeki biletlerin fiyatları 11.500 TL ile 18.000 TL arasında değişiyor. Yoğun ilgi gören konserin biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. İstanbul'daki bu dev organizasyon, yaz sezonunun en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday.

YEDİ DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ

1500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 1. Dönem avantajlı biletleri tam 7 dakikada tükenirken 2. dönem biletleri, 2.250 – 11.500 TL aralığında satışa sunuldu. Biletler, kategorilerine göre stoklarla sınırlı olduğu için erken satın alanlar, fiyat avantajından faydalanabilecek