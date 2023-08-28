Jennifer Aniston'un ilginç güzellik sırrı: Yüzüne somon balığı spermi enjekte ettirmiş

"Friends" dizisiyle şöhreti yakalayan ve başarısıyla dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen 54 yaşındaki Jennifer Aniston, yıllar önce daha genç görünmek için somon balığının spermiyle yüz bakımı yaptırdığını itiraf etti.

YAPTIRDIĞI İŞLEM ETKİLİ OLMADI

Wall Street Journal'a konuşan güzel oyuncu, geçmişte genç görünmek için ilginç yollara başvurduğunu bunlardan birinin de somon balığı spermi olduğunu söyledi. Uygulamayı bir estetisyenden duyduğunu ve çok şaşırdığını söyleyen Aniston, "Her şeyden önce 'Ciddi misin?' diye sordum. Somon balığının spermini nasıl elde ediyorsunuz? dedim" ifadelerini kullandı. Uygulamayı yaptırdığını söyleyen oyuncu, denediği yüz bakımının cildinin gençlik ışıltısını iyileştirmek adına hiçbir etkisi bulunmadığını da sözlerine ekledi.