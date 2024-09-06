İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Mahsun Kırmızıgül Halk Konseri Verdi

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Çim Konserleri'nde 19 yıl aradan sonra ilk kez halk konseri veren sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ü ağırladı. Sevenleriyle uzun sürenin ardından İzmir'de buluşan Mahsun Kırmızıgül, "İzmir'e yabancı değilim. Fuarda sahne aldığım için çok mutluyum" dedi.

Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri'nde ünlü isimleri fuar ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. İzmir'in kurtuluşunun 102'inci yılı olan 9 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek Çim Konserleri'nde sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül sahne aldı. 19 yıl aradan sonra halk konserine çıkan sanatçıyı binlerce hayranı heyecanla bekledi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Mahsun Kırmızıgül, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. "Gül Senin Tenin" şarkısıyla açılışı yapan sevilen sanatçı, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. "Yıkılmadım" şarkısını söyleyen Kırmızıgül, gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcılık hayatına ilk başladığı yıllarda Bergen ile anısını anlatan Kırmızıgül, Bergen'in duygusal parçası "Sen Affetsen"i seslendirdi. Gece boyunca 7'den 70'e Kırmızıgül, hayranları üzüntü ile mutluluğu bir arada yaşadı.

Kırmızıgül: Burada olduğum için çok mutluyum

Konser öncesinde soruları yanıtlayan ve İzmir Enternasyonal Fuarı'na dair anılarını anlatan Kırmızıgül, "Çok heyecanlıyım. Halk konserlerine çok da evet demiyordum çünkü kendimi hazır hissetmiyordum. Biraz pişince, İzmir'den de böyle bir teklif gelince, üstüne de fuar olunca geldim. Bugün benim uzun aradan sonra ilk halk konserim. İzmir'e yabancı değilim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bizi izlemeye gelenlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de İzmir Fuarı, müzik dünyasının kalbinin attığı yerdi. 15 günlük sürelerde Türkiye'nin yedi bölgesinden insan buraya gelip konserleri izlerlerdi. Fuar alanlarını gezerlerdi. O günler inanılmaz güzeldi. Şimdi de binlerce müziksever 20 liraya, 7,5 liraya fuara girerek halk konserlerine katılıyor. Umarım bütün Türkiye'ye yayılır. Ben de bundan sonra halk konserlerine çıkacağım" şeklinde konuştu.

Çim Konserleri 6 Eylül'de Hayko Cepkin, 7 Eylül'de Derya Bedavacı, 8 Eylül'de Sakiler ile devam edecek. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de ise Haluk Levent sahne alacak.

Alternatif Sahne Şanışer'i ağırladı

Alternatif Sahne'de sahneye çıkan Şanışer ve Sokrat St, alanı dolduran gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. İkili, "Susamam", "Ben Kimim", "Gel" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konseri izleyenlere seslenen Şanışer, "İzmir, medeniyet akıyor şuraya bak. Türkiye'nin aydınlık yüzleri. Bizim ışıkları açmamıza hiç gerek yok. Hepiniz hoş geldiniz" dedi. Alternatif Sahne'de, 6 Eylül'de Ceylan Ertem, 7 Eylül'de Yedinci Ev, 8 Eylül'de Can Gox sahne alacak.

"İzmir Aşkına Sokağın Kadınları" adlı müzikal sahnelendi

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda "İzmir Aşkına Sokağın Kadınları" adlı müzikal sahnelendi. İzmir'de büyük başarılara imza atmış kadınları, anlatan müzikal, 1940'lardan günümüze bilindik şarkılarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir'in farklı dönemlerini, çok kültürlü yapısını ve İzmir'in kadınlarını anlatan müzikal, izleyenleri zamanda nostaljik ve duygusal bir yolculuğa çıkarırken danslarıyla da eğlenceli bir gösteri sundu. 60 kişilik kadrosuyla dikkat çeken müzikalin dans koreografilerini Naya Aliyeva, dekor tasarımını Orkun Akmansoy, kostüm tasarımını Fadime Bilir, müzik direktörlüğünü Dr. Almila Tuncer, oyuncu koçluğunu Ragıp Başol üstlenirken yönetmenliğini ise Barış Kınav yaptı. - İZMİR