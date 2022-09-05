İzel... SAHNEDE BAYILINCA ERCAN VE ÇELİK YARDIMINA KOŞTU!

İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye Babadağ'daki konserinde talihsizlik bir olay yaşandı. Konserin sonlarına doğru sahnede fenalaşıp baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi yetişti. O anlar bir dinleyici tarafından kaydedildi.

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan konserlerine devam ediyor.

İzel'in bir konser sırasında baygınlık geçirmesi ise herkesi korkuttu. Şarkıcının yardımına arkadaşları Çelik ve Ercan koştu.

90'lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

İKİNCİ KONSER FETHİYE'DEYDİ

İzel - Çelik - Ercan, İstanbul'un ardından ikinci konserlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde verdi. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

SAHNEDE FENALAŞTI

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel'in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.