İsviçre, Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, "The Code" adlı şarkıyla yarışan İsviçreli şarkıcı Nemo birinci oldu.

YARIŞMAYI İSVİÇRE KAZANDI

İsveç'in Malmö kentinde, bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde oylama aşamasına geçildi. Ülkelerden gelen puanlar ve halk oylamasıyla kullanılan SMS'lere göre yarışmayı "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı.

Nemo

İSRAİL 5'İNCİ OLDU

İsviçre'yi 547 puanla Hırvatistan, 453 puanla Ukrayna ve 445 puanla Fransa takip etti. Hiçbir ülkeden puan alamayan fakat halk oylamasında 323 puan alan İsrail ise yarışmayı 375 puanla 5'inci sırada tamamladı.

Nemo

İŞTE PUAN TABLOSU:

NEMO KİMDİR?

İsviçre'yi temsilen yarışmaya katılan Nemo Mettler 1999'da yılında doğdu. Kısa adıyla Nemo olarak bilinen şarkıcı, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi "The Code" adlı şarkıyla temsil edip birinci oldu.