İster "Şeker" deyin, ister "Ramazan"... BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!..

Bayramlar; insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.

Bayramlar; o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler.

Bayram sabahları, bayram namazı, demli bir çay, su böreği, bayram şekerleri, şeker isteyen çocuklar, bir telaş bir koşturmaca...

<span>Bayram programları,kolonya ikramları, bayram harçlıkları, ev gezmeleri, kısa hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı.</span>

Hayatın üzerindeki 'pause' düğmesine dokunun... Kısa bir süre için hayatı durdurun...

Heyecan ve özlemle beklenen bayram geldi, hoş geldi! Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım.

Bayramımızı doya doya yaşayalım. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek ümidiyle, Tanrı, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!