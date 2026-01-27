İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...

Rock müziğin sevilen ismi Teoman'ın, ünlü olmadan önce bir reklam ajansına gönderdiği iş başvuru formu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TEOMAN'IN CV'Sİ DE KENDİSİ GİBİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemde hazırladığı özgeçmişte, sanatçının kendine has tarzı ve yüksek özgüveni dikkat çekti. Klasik bir CV formatının dışına çıkan Teoman'ın, yeteneklerini sıralarken kullandığı sıra dışı üslup okuyanları şaşırttı.

"BENİ ŞİMDİ ALMAZSANIZ, SONRA ÇOK YANARSINIZ"

Başvurunun en çok konuşulan kısmı ise metne eklediği iddialı not oldu. Teoman'ın, kendisini işe almalarını isterken kullandığı "Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız" ifadesi, yıllar sonra gelen büyük başarısının bir ön habercisi olarak yorumlandı. Sanatçının henüz şöhret basamaklarını tırmanmadan önce sergilediği bu kararlı tutum, hayranları tarafından "star ışığının o günlerden belli olduğu" şeklinde değerlendirildi.