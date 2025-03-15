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İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

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2016 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftten ilk kare gelirken, çocuklarına koydukları isim de belli oldu.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu 2016 yılında evlenmişti. Aşkları doludizgin devam ederken, çift geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olma heyecanı yaşadı.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDI

Hamile olduğunu karnını tutarak verdiği pozla duyuran Atagül, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." dedi.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

"AZİZ OĞLUM HOŞ GELDİN"

6 Mart tarihinde bebeklerini kucaklarına alan çiftten ilk paylaşım da geldi. Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, "Aziz" ismini verdikleri öğrenildi. Kadir Doğulu eşi ve çocuğuyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Doğulu paylaşımına, "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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