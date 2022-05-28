Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak - Haberler

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Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Isparta'da vereceği konseri ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan isim belli oldu. Mosso'nun yerine 3 Haziran'da Isparta'da Seda Sayan sahne alacak.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri bazı çevrelerin baskıları sonucu iptal edilmişti. Sosyal medyada gündem olan kararın ardından sahne alacak yeni isim netleşti.

MELEK MOSSO YERİNE SEDA SAYAN

3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Seda Sayan, 3 Haziran'da Isparta sahne alacağını duyurdu. Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Sayan, tartışmalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak

MELEK MOSSO: AHLAKIMI SORGULAMAK BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZE KALMADI

Konseri iptal edildikten sonra Twitter hesabından bir açıklama yapan Melek Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak

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Yorumlar (1)

Leda Gözübüyükoğlu:

Peki Seda Sayan'ın kaç kere evlendiğini bir geçmişini sorgulayıp sahneye alsaydınız!

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