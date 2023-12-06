İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski sevgilisi skandal iddialarda bulundu

İspanya Kraliçesi Letizia'nın kız kardeşinin eski eşi Jamie Del Burgo, Kraliçe Letizia ile bekar olduğu dönemde bir ilişkisi olduğunu ve ilişkinin evlendikten sonra da devam ettiğini söyledi. Del Burgo, gazeteci Jaime Peafiel'in kaleme aldığı kitapta bu iddiaları ortaya attı.

İspanya Kraliçesi Letizia'nın kız kardeşinin eski eşi Jamie Del Burgo, Kraliçe Letizia ile bekar olduğu dönemde bir ilişkisi olduğunu ve ilişkinin evlendikten sonra da devam ettiğini söyledi.

İspanya Kraliyet ailesi yeni bir skandalla karşı karşıya kaldı. İspanya Kraliçesi Letizia'nın kız kardeşinin eski eşi Jamie Del Burgo'nun ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Del Burgo, gazeteci Jaime Peafiel'in kaleme aldığı "Letizia ve Ben" adlı kitapta İspanya Kraliçesi Letizia ile bekar olduğu dönemde bir ilişkisi olduğunu ve ilişkinin evlendikten sonra da devam ettiğini söyledi. 2014-2016 yılları arasında Kraliçenin kız kardeşi Telma ile evli olan Del Burgo, 2000 yılında Kraliçe ile tanıştığını ve ilişkilerinin de Kraliçe'nin Kral ile tanışmadan yıllar önce başladığını iddia etti.

Del Burgo'nun 2002 yılında Kraliçeye evlenme teklif ettiğini düşündüğü kaydedilen kitapta, Del Burgo ile Letizia'nın ilişkisinin 2011 yılında sona erdiği öne sürüldü.

Fotoğrafı kanıt gösterdi

Del Burgo, Kraliçe ile olan ilişkilerine kanıt olarak ise sosyal medya hesabından Kraliçe'nin kendisine gönderdiğini iddia ettiği bir fotoğrafı gösterdi. Del Burgo, siyah bir şala sarılı Letizia'nın fotoğrafını paylaşarak, şalı Kraliçeye kendisinin hediye ettiğini savundu. Paylaşımda Letizia'nın kendisine mesaj da yazdığını iddia eden Del Burgo, "Aşkım. Senin şalına sarındım. Bu bana sen benim yanımdaymışsın gibi hissettiriyor. Beni koruyor. Birbirimizi yeniden görünceye kadar geçen saatleri sayıyorum. Seni seviyorum" mesajını da yayınladı. Paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcılarının sorularına maruz kalan Del Burgo, daha fazla mesaj olduğunu dile getirdi.

Kral Felipe ile evlenmeden önce TV muhabiri olan Kraliçe Elizabeth mesleğini bırakmıştı. - MADRİD