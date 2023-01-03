Işın Karaca... YENİ YILA 2 GECEDE 3 KONSER VEREREK GİRDİ!

Işın Karaca Antalya’da beş yıldızlı bir otelde 30 Aralık akşamı iki bin üçyüz kişilik misafir grubuna eğlenceli bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Işın Karaca 31 Aralık gecesi İzmir'de yine beş yıldızlı bir otelde iki ayrı salonda bin kişilik bir misafir grubu ile 2023'e merhaba dedi.

İki ayrı şehirde rezervasyonları günler öncesinden dolan konserlerde Işın Karaca, enerjisi ve yenilenen repertuvarıyla dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

Ünlü Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında kızı Mia da vardı.

Yeni yıla girerken Tolga Çam ve Cihan Nacar imzalı iki ayrı kostümle sahne alan Işın Karaca "2023'ün önce sağlık sonra huzur,bereket ve aşk getirmesini dileyerek sevenlerine unutulmayacak bir gece yaşattı.