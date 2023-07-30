Işın Karaca Saçkıran Hastalığıyla Mücadele Ediyor

Sahne tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Işın Karaca geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir açıklama yapmıştı. Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Saçkıran' olarak da bilenen Alopesi Areata hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Saçkıranın son evresinde olan Işın Karaca, bu yüzden saçlarını kirpiklerini ve hatta kaşlarını kaybettiğini açıklamıştı.

Sahnelerinde peruk kullanan ünlü şarkıcı yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

Işın Karaca, sahne öncesi hazırlık halini paylaşıp peruksuz halini gösterdi.

Saçkıranın son evresinde olan Işın Karaca, bu yüzden saçlarını kirpiklerini ve hatta kaşlarını kaybettiğini açıklamıştı.

Sahnelerinde peruk kullanan ünlü şarkıcı yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

Işın Karaca, sahne öncesi hazırlık videosunu paylaşıp peruksuz halini gösterdi. Saçlarının dökülmesi nedeniyle kansere yakalandığı düşünülen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de… Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık.

Siz bilmeden ben neler atlatmışım… Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…

Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu.

Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum!! Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU). Kısaca saç kıranın son evresi.