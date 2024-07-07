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Işın Karaca, Çeşme'de Sokak Hayvanları İçin Konser Verecek

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Ünlü sanatçı Işın Karaca, Çeşme'de sahneye çıkarak sokak hayvanları için konser verecek. Konserin geliri ÇESAL'a bağışlanacak.

Ünlü sanatçı Işın Karaca, sokak hayvanları için, tüm geliri ÇESAL'a ( Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneği) bağışlanmak üzere Çeşme'de sahneye çıkacak.

21 Temmuz Pazar günü, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan konserin gelirinin tamamının ÇESAL'a bağışlanacağını açıklayan Işın Karaca, "Özellikle son dönemde Ege'de yaşanan orman yangınlarından zarar gören doğa ve hayvanlar için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Benim elimden şarkı söylemek geliyor" dedi.

Ünlü sanatçı Işın Karaca, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"21 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyoruz. Özellikle bu son dönemde Ege'de yaşanan orman yangınlarında zarar gören doğa ve hayvanlar için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. @cesaldernegi ile birlikte yararlı olabilmek adına elimden geleni yapmaktan onur duyuyorum. Tüm bilet satışlarının ve konserin gelirini ÇESAL Doğa ve Hayvan Severler Derneğine bağışlıyoruz. Benim elimden şarkı söylemek geliyor. Bölgemizdeki doğa ve hayvanlara sahip çıkmak hepimizin görevi." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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