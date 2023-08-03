Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi, dolandırıcılar 20 bin TL istedi

Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, Yücesoy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi. Yücesoy, sosyal medya hesabından dostlarına uyarıda bulunarak, whatsapp'tan kendi adına gönderilen mesajlara itibar edilmemesini istedi.

Işıl Yücesoy'un cep telefonu hack'lendi. Dolandırıcılar, usta sanatçının adını kullanarak, Yücesuy'un yakın çevresinden 'acil' 20 bin TL istedi.

"BENİM PARA VADELİDE"

Ünlü ismin telefon rehberindeki bazı isimlere, "İyi akşamlar dilerim. Bu saatte rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Senden bir ricam olacak. Benim para vadelide ve şu an bozduramıyorum. Cuma günü vade açılıyor.

Fakat şu anda acil 20 bin TL bir yere ödeme yapmam gerekiyor. Rica etsem IBAN göndersem açıklamaya benim adımı yazarak ödemeyi yapabilir misin? Cuma günü iade ederim" şeklinde mesaj gönderildi.

"İTİBAR ETMEYİN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dostlarına uyarıda bulunan Işıl Yücesoy, whatsapp'tan kendi adına gönderilen mesajlara itibar edilmemesini istedi.