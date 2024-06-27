Işıl Yücesoy kanserle mücadelesini anlattı: Haftanın 3 günü kendimi bilmiyordum

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Işıl Yücesoy oldu. Yer Gök Aşk dizisinin çekimlerinde kansere yakalandığını ancak ekibi yüzüstü bırakmamak için tedaviye başlamadığını söyleyen oyuncu, yaşadığı zor günleri anlattı.

"SETİ BIRAKAMADIĞIM İÇİN KANSER 2. EVREYE GEÇTİ"

Kanser teşhisi konulduğunda ilk kızına söylendiğini anlatan usta sanatçı "Bana kanser teşhisi konulduğunda kızım çok küçük değildi. Hastalığımı ilk kızıma söyledim. Denizdeydi... Ben o dönem Yer Gök Aşk'ı çekiyordum, hastalığı hissediyordum ama işi bırakamadım. 60-70 tane insan çalışıyordu, çocuğu olan, kira ödeyen... İşe devam ettim ama çok ciddi bir mesuliyetti. İşi bırakamadım. Çalışmaya devam edip tedaviyi 2 ay ertelediğim için lenflerim alınmasına neden oldu çünkü çok hızlı büyüdü. Çok büyük hataydı. Bugün olsa yine yapardım. O sette herkes ekmek parası kazanıyordu, bırakmak benim yapabileceğim bir şey değildi. O zaman işin bu kadar dehşet boyutunun farkında değildim. Nevşehir'de doktora gittiğimde 'Sonuçlarınızı beğenmedim Işıl Hanım' demişti ben tedaviye başlamadığım için kanser 2. evreye geçti" dedi.

"KEMOTERAPİDEN SONRA 3 GÜN KENDİMİ BİLMEDEN YATIYORDUM"

Tedavi sürecinden çevresindeki bazı insanlarda uzaklaştığını belirten Yücesoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hastalıkla uğraşan çok insan var. İlk duyduğunda bu kadar insan varken niye ben diye sorguluyorsun. Nasıl yapacağını düşünüyorsun. Doğru doktor, biraz dirayetle... Bu tür hastalıklarda arkadaşlarına telefon açtığınızda 'Ya boş geç, günde 50 tane duyuyoruz. Grip gibi bir şey oldu artık' demesinler. İnsan böyle grip geçirmiyor. Yapmasınlar bunu... Ben bütün telefonlarımı bu laflardan sonra kapattım. Tedavi sürecim boyunca 1-2 dostum geldi. Zaten kendinle ağır bir mücadele veriyorsun. Böyle geyik muhabbetlere tahammül edilmeyecek anlar oluyor. Kemoterapiden sonra 3 gün kendimi bilmeden yatıyordum. Ben çok ağır geçirdim, haftanın sadece 4 gününü yaşıyordum."