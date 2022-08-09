İrem Helvacıoğlu'ndan Estetik Açıklaması

Makyajsız hali ve duru güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, geçirdiği burun operasyonu ile ilgili sorulan sorulara; "Yıllardır nefes alma problemi yaşıyordum. Bu ameliyat erteleyip de yaptıramadığım bir operasyondu. Estetik değil de sağlık sorunlarından dolayı ameliyat oldum" dedi. Yeni projeleri hakkında da konuşan Helvacıoğlu; "Kaçış dizimiz sezon finali yaptı. Bize gelen tepkiler çok güzeldi. Günlerim senaryo okuyarak geçiyor, beni heyecanlandıracak bir proje ile ekranlarda olmayı ben de istiyorum." dedi.