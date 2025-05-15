İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif

İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
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Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, tatil için gittiği Avustralya'da sahne aldığı bir kulüpte erkek arkadaşı DJ Melih Kunukçu'ya evlenme teklifinde bulundu. Derici'nin sürpriz teklifi, kulüpte duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile Avustralya'nın Sidney kentine tatile gitti. Çiftin tatili sırasında Derici, şehirdeki bir gece kulübünde sahne aldı.

İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif

"LÜTFEN BENİMLE EVLEN"

Performansının sonunda mikrofona yönelen Derici, İngilizce olarak kısa bir konuşma yaptı. "Aksanımı bağışlayın. Bu şarkıyı seviyorum. Ve erkek arkadaşımı da seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen benimle evlen. Lütfen sor, yeter!" ifadelerini kullanan şarkıcı, sahneden doğrudan sevgilisine evlilik teklif etti. Ünlü şarkıcının sahnedeki bu teklifi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Derici'nin söz konusu anları, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

OLAYIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Derici, mekânda sahneye çıkmasının hikâyesini de Instagram'da yaptığı paylaşımla anlattı: "Ayşe Özyılmazel, Jam Session'larıyla ünlü bir yeri önermişti. Melih dedim kalk gidiyoruz. Mekânın mimarisi inanılmaz, kokteyller inanılmaz. Monday Jam grubu sahneye çıktı. Sonra solist dedi ki; 'Burada kimse kimseyi yargılamıyor, isteyen sahneye buyursun'. Yargıland'den geliyorum abla, mazur gör diyemedim, bir şekilde kendimi o sahneye attım. 'Bi' daha, bi' daha' başladı. 50 kişi var yok içeride. Ben bir duygulan."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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