İrem Derici'den "İrem'i görüntülü arayayım soyunur" diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İrem Derici'den "İrem'i görüntülü arayayım soyunur" diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene

Konuşanlar programında bir seyircisine "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusunu soran Hasan Can Kaya, aldığı "İrem Derici" cevabının ardından "İrem'i görüntülü arayayım belki soyunur" dedi. Sosyal medya hesabından Kaya'ya cevap veren Derici ise "Ara dene" ifadelerini kullandı.

 - Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç bir İrem Derici diyaloğu geçti. Seyircileriyle sohbet eden Kaya, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

"İREM DERİCİ'Yİ ARAYAYIM BELKİ SOYUNUR"

Bir erkek seyirci ise soruya "İrem Derici" yanıtını verdi. Aldığı cevap karşısında yorumsuz kalamayan Kaya ise "İrem'i görüntülü arayayım belki soyunur" diyerek seyirciye tiye aldı.

İREM'DEN CEVAP GELDİ

Hasan Can Kaya ve seyircisinin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programdaki diyaloğu izleyen Derici ise Twitter hesabından ünlü komedyen Hasan Can Kaya'ya esprili bir cevap vererek "Ara dene karşim" dedi.

İrem Derici'den 'İrem'i görüntülü arayayım soyunur' diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene

İrem Derici'den 'İrem'i görüntülü arayayım soyunur' diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene

İrem Derici'den 'İrem'i görüntülü arayayım soyunur' diyen Hasan Can Kaya'ya cevap: Ara dene

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Hasan Can Kaya İrem Derici Exxen Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title